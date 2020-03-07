الأسعار تهوي.. وأميركا تزيد عدد حفارات النفط

رفعت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الرابع في خمسة أسابيع على الرغم من أن شركة إكسون موبيل قالت إنها ستنضم إلى منتجين آخرين وتقلص عمليات الحفر الجديدة هذا العام.

وفي أحدث التداولات، سجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ ديسمبر كانون الأول 2008، لتنخفض 4.72 دولار أو 9.4% وتبلغ عند التسوية 45.27 دولار للبرميل. وهذا أدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ يونيو 2017.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها، إن شركات الطاقة أضافت أربع حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السادس من مارس ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 682 حفارا وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر.

ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 18 بالمئة مقارنة مع ذات الأسبوع قبل عام حين كان عدد الحفارات العاملة 834.

وقالت إكسون، التي يقول محللون إنها تشغل معظم حفارات النفط الأميركية، إنها ستخفض نحو 20% من 58 حفارا تقوم بتشغيلهم في الحوض البرمي هذا العام.

الحوض البرمي الواقع في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو هو أكبر حوض للنفط الصخري في البلاد.

وفي 2019، تراجع عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بواقع 208 حفارات في المتوسط بعد أن ارتفع بمقدار 138 في 2018 مع قيام شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع سعى المساهمين إلى عوائد مالية أفضل في ظل وضع تنخفض فيه أسعار الطاقة.