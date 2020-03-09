الطاقة الدولية: أول انكماش للنفط منذ 2009.. والطلب يهبط 730 ألف برميل يومياً

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يشهد العالم أول انكماش في الطلب على النفط منذ 2009 خلال 2020، في حال عدم استمرار تفشي كورونا.

كما توقعت الوكالة أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، بانخفاض 90 ألف برميل مقارنة مع 2019.

وكشفت أن الطلب في الربع الأول من العام الجاري يتجه للانخفاض إلى 2.49 مليون برميل يومياً، مقارنة مع مستواه قبل عام.

وحذرت الوكالة من أنه في حالة فشل الحكومات في احتواء فيروس كورونا، فإن الطلب قد ينخفض بما يصل لـ 730 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري.

وتوقعت أن ينخفض نمو الطلب العالمي على النفط إلى 800 ألف برميل يومياً بحلول 2025 مع تباطؤ الطلب على الوقود.

وكانت توقعات الوكالة أكثر تفاؤلاً قبل اكتشاف فيروس كورونا وانتشاره عالمياً، حيث توقعت أن الطلب على النفط سيتجه للارتفاع بواقع 5.7 مليون برميل يومياً، خلال الفترة بين 2019 و2025.

كما توقعت خلال رؤيتها التفاؤلية قبل أن يُعاني العالم من انتشار الفيروس أن تتجه الطاقة الإنتاجية للنفط عالميا للارتفاع بمقدار 5.9 مليون برميل يومياً بحلول 2025 بقيادة نمو من خارج أوبك، وأن تشهد أوبك ارتفاع الطلب على إنتاجها ليصل إلى 30.6 مليون برميل بحلول 2025.