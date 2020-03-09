توقعات متشائمة لبرميل النفط..فماذا قال ستاندرد تشارترد؟

خفض بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لأسعار النفط لعامي 2020 و2021، قائلاً إن حرب الأسعار التي أشعل فتيلها انهيار اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين ستكون شديدة وطويلة على الأرجح.



وقلص البنك متوسط توقعاته لخام برنت لعام 2020 إلى 35 دولارا للبرميل من 64 دولارا، بينما خفض متوسط توقعاته للخام لعام 2021 إلى 44 دولارا للبرميل من 67 دولارا للبرميل في وقت سابق، وفق ما ورد في "رويترز".

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وبالنسبة لأسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، خفض البنك توقعاته لعام 2020 إلى 32 دولارا للبرميل من 59 دولارا وتوقعاته لعام 2021 إلى 41 دولارا للبرميل من 63 دولارا.



وتراجعت أسعار النفط بمقدار الثُلث، اليوم الاثنين، وهو الانخفاض الأكبر منذ حرب الخليج عام 1991.



وتداعى اتفاق استمر 3 سنوات بين أوبك وروسيا يوم الجمعة بعد أن رفضت موسكو تخفيضات أكبر للنفط.



وقال البنك إنه من المتوقع أن تزيد إمدادات النفط كثيرا بعد هذا الفشل، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع أن تحقق السوق التوازن قبل منتصف 2021 إذا استمرت حرب الأسعار.



إلى ذلك، يتوقع محللو ستاندرد تشارترد أن تزيد السعودية إنتاجها من النفط الخام ليقترب من 11 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان ثم تزيده أكثر إلى 11.8 مليون برميل يوميا بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2020.