الأسوأ ينتظر اقتصاد روسيا مع تراجع النفط

توقعت شركة Oxford Economics تراجع نمو الاقتصاد الروسي 0.9% إذا استمرت التراجعات الحالية لأسعار النفط لمدة فصلين متتاليين.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن الاقتصاد الروسي سيتأثر بسبب انخفاض الطلب العالمي والاستثمارات، إثر تراجع أسعار النفط.

وهوى الروبل 8% أمس لتبلغ نسبة انخفاض العملة الروسية 14% منذ بداية العام، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع التضخم بأكثر من 2% بحسب توقعات Oxford Economics.

وقالت وزارة المالية الروسية، إنه إذا استمر سعر الخام الروسي عند المستويات الحالية لمدة عام، فإنه سيؤدي إلى تراجع إيرادات الموازنة بما يساوي 0.8% من الناتج المحلي.