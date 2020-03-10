بعد قرار السعودية.. روسيا تلمح لإمكانية رفع الإنتاج بـ300 ألف برميل

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تستبعد اتخاذ إجراءات مشتركة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء.

وأضاف نوفاك، أن تعافي أسعار النفط سيستغرق شهورا عقب نزولها لأقل مستوى في 4 أعوام إثر انهيار اتفاق أوبك+ الأسبوع الماضي.

وأشار نوفاك إلى أن انخفاض سعر النفط لا يؤثر على أسعار البنزين المحلية في روسيا.

نوفاك: السوق الآن أكثر توازناً

وفي حين أفاد وزير الطاقة الروسي بأن الشركات الروسية ربما ترفع إنتاج النفط بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا، قال إن إنتاج النفط من المحتمل أن يزيد بواقع 500 ألف برميل يوميا.

وشدد نوفاك على أنه بعد رد الفعل الأولي، فإن السوق الآن أكثر توازنا.

اجتماع مرتقب لأوبك+؟

على جانب آخر، قال نوفاك إن أوبك بحثت تخفيضات النفط الإضافية فقط في اجتماع فيينا.

وكشف أنه من المقرر عقد الاجتماع القادم لأوبك+ في الفترة من مايو/يونيو.

أرامكو ترفع إمداداتها النفطية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، إن الشركة سترفع إمداداتها النفطية التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.

وأوضح الناصر، في بيان لرويترز، أن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وتابع الناصر أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول أبريل/نيسان.

وبعد تصريحات "أرامكو"، قلصت مكاسب النفط من 7% مطلع الجلسة إلى نحو 4%.