دانة غاز تستبعد تأثرها بانخفاض أسعار النفط

قال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز" الإماراتية إن الغاز الطبيعي يشكل ما نسبته 75% من إنتاج الشركة، ويتم بيعه بموجب عقود طويلة الأجل مع الحكومات المضيفة وبأسعار لا تتأثر في حال هبوط أسعار النفط بصورة إضافية، وفقا لما نقلته صحف محلية اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن مبيعات الغاز تشكل ما يقارب نصف دخل الشركة، مما يضمن إيرادات مستدامة حتى في ظل بيئة أسعار نفط منخفضة.

وقال وارد، "يتحقق نصف دخل دانة غاز من بيع الغاز الطبيعي بموجب عقود طويلة الأجل لا تتأثر بانخفاض أسعار النفط. ويمنح ذلك الشركة ميزة تنافسية تمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة ضمن الظروف الحالية".

وأشار إلى أن الشركة تراقب عن كثب حالة الأسواق، ومستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع التغيرات التي تشهدها الأسواق في الوقت الحالي. للشركة سجل حافل في ضبط التكاليف وتقليصها.

وتابع: "بالطبع فإن الشركة ستنظر إلى المجالات المختلفة، التي ستمكنها من خفض التكاليف بصورة إضافية في حال استمرت بيئة أسعار النفط المنخفضة التي نشهدها حاليا".