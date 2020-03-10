روسيا تؤكد: "الأبواب لم تغلق" للتعاون مع أوبك

أكدت روسيا أن "الأبواب لم تغلق" للتعاون مع أوبك، في وقت تتحدث مصادر عن دعوة وزارة الطاقة الروسية لعقد اجتماع مع شركات النفط يوم الأربعاء.

وفي هذا السياق، قال الكرملين إنه من المرجح أن يستمر تقلب السوق الناجم عن انهيار أسعار النفط لفترة، "لكن التقلب كان متوقعاً وجرى وضعه في الحسبان".

وأكد الكرملين أن "الاقتصاد الروسي لديه احتياطيات وقوي بما يكفي لمواجهة انعدام استقرار مؤقت في السوق".

ورداً على سؤال بشأن إذا ما كانت هناك أي فرصة لأن تعود روسيا والسعودية إلى محادثات أوبك، جزم الكرملين: "لا أحد يستنثي هذا كاحتمال".

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، عقب انهيار محادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم السعودية، وأوبك+، التي تضم روسيا، في فيينا يوم الجمعة مما أدى لهبوط حاد لأسعار النفط.

روسيا: لا نستبعد اتخاذ إجراءات مشتركة مع "أوبك"

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تستبعد اتخاذ إجراءات مشتركة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء.

وأضاف نوفاك، أن تعافي أسعار النفط سيستغرق شهورا عقب نزولها لأقل مستوى في 4 أعوام إثر انهيار اتفاق أوبك+ الأسبوع الماضي.

وأشار نوفاك إلى أن انخفاض سعر النفط لا يؤثر على أسعار البنزين المحلية في روسيا.



نوفاك: السوق الآن أكثر توازناً

وفي حين أفاد وزير الطاقة الروسي بأن الشركات الروسية ربما ترفع إنتاج النفط بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا، قال إن إنتاج النفط من المحتمل أن يزيد بواقع 500 ألف برميل يوميا.

وشدد نوفاك على أنه بعد رد الفعل الأولي، فإن السوق الآن أكثر توازنا.

على جانب آخر، قال نوفاك إن أوبك بحثت تخفيضات النفط الإضافية فقط في اجتماع فيينا.

وكشف أنه من المقرر عقد الاجتماع القادم لأوبك+ في الفترة من مايو/يونيو.