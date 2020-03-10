عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

وزير الطاقة السعودي: لا حاجة لاجتماع أوبك+ في غياب التوافق

المصدر: دبي - العربية.نت
وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان
رابط مختصر

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة أوبك+ في الفترة من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.

وصرح الوزير لرويترز ردا على تصريحات نظيره الروسي اليوم "لا أرى مبررا لعقد اجتماعات في مايو/أيار-يونيو/حزيران من شأنها فقط إظهار فشلنا في القيام باللازم في أزمة كهذه وتبني الإجراءات الضرورية".

وقال إنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق بعدما نُقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله في وقت سابق، إن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق.

وقال "في سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها".

تصريحات وزير الطاقة تأتي بعد حديث للرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، أكد فيه أن الشركة سترفع إمداداتها النفطية، التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.

وأوضح الناصر، في بيان لرويترز، أن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وتابع الناصر أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول أبريل/نيسان.

وبعد تصريحات "أرامكو"، قلصت مكاسب النفط من 7% مطلع الجلسة إلى نحو 4%.

كلمات دالّة

#إنتاج_السعودية, #أسعار_النفط, #النفط, #روسيا, #طاقة, #حرب_أسعار, #السعودية
إقرأ أيضاً دانة غاز تستبعد تأثرها بانخفاض أسعار النفط دانة غاز تستبعد تأثرها بانخفاض أسعار النفط 10:17 GMT
إقرأ أيضاً روسيا تؤكد: "الأبواب لم تغلق" للتعاون مع أوبك روسيا تؤكد: "الأبواب لم تغلق" للتعاون مع أوبك 10:42 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر