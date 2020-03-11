أرامكو تعلن أسعار بنزين شهر مارس

نشرت شركة أرامكو السعودية، يوم أمس، أسعار البنزين المحلية لشهر مارس/آذار وأبقت على سعر بنزين 91 عند 1.55 ريال للتر بلا تغير عن فبراير/شباط.

وتراجع سعر بنزين 95 إلى 2.05 ريال للتر، من 2.11 ريال في الشهر السابق.

وقالت الشركة إن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من اليوم الأربعاء 11 مارس لعام 2020.

وأشارت إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.