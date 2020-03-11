أوبك تقلص توقعها لطلب النفط في 2020.. وبرنت يزيد خسائره

قلصت منظمة أوبك اليوم الأربعاء، توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، بسبب تفشي فيروس كورونا وقالت إن تخفيضات أخرى قد تعقب ذلك.

منظمة البلدان المصدرة للبترول توقعت ارتفاع الطلب العالمي 60 ألف برميل يوميا فقط في 2020، بانخفاض 920 ألف برميل يوميا عن توقعها السابق، حسبما ذكرت في تقرير شهري صدر الأربعاء.

وقالت أوبك "في ضوء أحدث التطورات، فإن كفة المخاطر أرجح من المؤشرات الإيجابية وتنبئ بمزيد من التخفيضات على نمو الطلب النفطي إذا استمر الوضع الحالي".

وبعد إعلان أوبك توقعاتها تراجعت أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت 2.63%، إلى 36.24 دولارا، فيما تراجع الخام الأميركي 2.88%، إلى 33.41 دولارا، عند الساعة 13:49 بتوقيت غرينتش.