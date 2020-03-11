روسيا تشارك في اجتماع لأوبك الأسبوع المقبل

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن الحوار مستمر مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وإن روسيا سترسل ممثلاً إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن المنظمة يوم 18 مارس/آذار في فيينا.

وأضاف نوفاك أن الوضع في السوق غير مستقر بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك وسط خلاف بين روسيا والسعودية بشأن إمدادات النفط.

يأتي هذا، بعد أن صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم أمس، أنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة أوبك+ في الفترة من مايو أيار إلى يونيو حزيران في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.

وقال إنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق بعدما نُقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله في وقت سابق، إن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق.

وقال "في سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها".