بهارات بتروليوم الهندية تشتري مليوني برميل إضافية من النفط السعودي 

قال مسؤول في شركة بهارات بتروليوم الهندية للتكرير، إن الشركة اشترت مليوني برميل إضافية من النفط السعودي للتحميل في أبريل، وذلك بعدما خفضت المملكة سعر البيع وأعلنت عن خطط لزيادة الإنتاج إلى مستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يوميا.

وقال ر.راماتشاندران رئيس قطاع المصافي في بهارات بتروليوم لرويترز "سنأخذ شحنتين إضافيتين من المزيج العربي، وحصلنا على مزيج من (الخام) العربي الخفيف والمتوسط".

وأضاف أن شركته تبحث شراء نفط إضافي من الإمارات العربية المتحدة.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أنها ستزيد إمدادات الخام إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في أبريل، وستسرع خططا لتعزيز طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا، وهو هدف كانت تخطط سابقا لتحقيقه بحلول 2030.

وتعادل كميات النفط الإضافية التي ينوي البلدان ضخها 3.6% من الإمدادات العالمية وتأتي في وقت من المتوقع أن ينكمش فيه الطلب العالمي على الوقود للمرة الأولى في عشر سنوات تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا.