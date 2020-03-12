ريلاينس الهندية تشتري مليوني برميل إضافية من السعودية

قالت مصادر تجارية اليوم الخميس، إن ريلاينس إندستريز الهندية، مشغل أكبر مجمع للتكرير في العالم، اشترت مليوني برميل إضافية من النفط السعودي في ناقلة كبيرة للخام للتحميل في أبريل/نيسان.

وخفضت أرامكو السعودية التي تديرها الدولة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أسعار بيعها لشهر أبريل/نيسان، وأعلنت عن خطط لزيادة الإنتاج إلى مستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يوميا.

ولم يتضح على الفور ما الخام الذي سيحل النفط السعودي مكانه لدى ريلاينس. وتستعد شركة التكرير، وهي أحد أكبر مشتري النفط الفنزويلي، لتقليص المشتريات من الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية في ظل ضغط عقوبات أميركية.