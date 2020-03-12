شركة نفط الكويت تعطل العمل أسبوعين

أعلنت شركة نفط الكويت، تعطيل العمل احترازيا أسبوعين ابتداء من اليوم الخميس 12 مارس وحتى الخميس 26 مارس كعطلة رسمية على أن يستأنف العمل الأحد 29 مارس 2020، وذلك في إطار القرار الصادر من الدولة بتعطيل الدوام الرسمي في البلاد حتى نهاية الشهر ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

وكلفت الشركة رؤساء فرق العمل (الدوائر) والعاملين المعنيين لتسيير الأعمال التي تقتضي الضرورة باستمرارها ويكلف هؤلاء بالعمل أثناء العطلة، وفقا لما نقلته جريدة الرأي عن بيان للشركة.

وأعلنت الكويت، أمس تعليق رحلات الطيران التجارية، من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من الجمعة المقبلة، موضحة أن القرار يستثني الرحلات التي تحمل مواطنين والشحن الجوي.

وقررت الكويت تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من الغد الخميس وحتى نهاية الشهر الحالي، في سياق الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ومنعت الدولة التواجد داخل المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق. من جهتها أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إلى 72 عدد المصابين في البلاد.