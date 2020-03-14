أميركا تملأ احتياطي النفط.. وروسيا تلمح لعودة "أوبك+"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستستغل أسعار النفط المنخفضة لتشتري كمية ضخمة من الخام لتملأ احتياطياتها الاستراتيجية.

وقال "بناء على أسعار النفط، وجهت وزير الطاقة بشراء، بسعر جيد للغاية، كميات ضخمة من النفط الخام للتخزين ضمن الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة.. سنملأه لآخره".

موضوع يهمك ذكرت شركة أبحاث "غولدمان ساكس ايكويتي ريسيرش" أن "إنتاج النفط الأميركي يفترض أنه الآن سينخفض بأكثر من مليون برميل يوميا... أسواق النفط مهددة بفائض 6 ملايين برميل يومياً في أبريل طاقة

وانهارت أسعار النفط إلى حوالي 30 دولارا للبرميل بفعل تراجع الطلب الناجم عن انتشار فيروس كورونا وبعد ضخ الإنتاج بأقصى طاقة مع انهيار اتفاق "أوبك+" الذي كان يضم روسيا.

وقال مسؤول في وزارة الطاقة الأميركية إن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، المخزن في سلسلة مغارات بامتداد سواحل تكساس ولويزيانا، يستطيع استيعاب ما يصل إلى 77 مليون برميل إضافية من النفط. ولم يذكر حجم النفط الذي سَيُشترى للتخزين في الاحتياطي، الذي يوجد فيه حاليا 635 مليون برميل.

من جانبه أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده قد تستأنف إنتاج النفط الذي كان مخفضا وفقا لاتفاق "أوبك+"، بمقدار 200 ألف برميل في اليوم، بحسب وسائل إعلام روسية.

وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، أن اتفاقية "أوبك +" لن تكون قائمة رسميا اعتبارا من 1 أبريل، لكن التحالف نفسه يبقى وسيعمل بموجب ميثاق التعاون إلى أجل غير محدود وفي إطار هذه الوثيقة.

وقال نوفاك، إنه من المقرر عقد اجتماعات "أوبك+" القادمة في الفترة من مايو إلى يونيو عام 2020.