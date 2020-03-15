الكويت تعلق تمويلات خارجية لمشروعات نفطية

قال مسؤول إن مؤسسة البترول الكويتية أوقفت مفاوضاتها مؤقتا للحصول على قروض ضخمة ضمن برنامج اقتراض 16 مليار دينار، لتمويل مشاريع شركاتها التابعة خلال السنوات الخمس المقبلة المتعلقة بالإنتاج والتكرير والبتروكيماويات وغيرها من الخطط الاستثمارية، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية.

وأضاف المصدر أن المؤسسة أوقفت جميع المفاوضات مع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك المحلية إلى إشعار آخر وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر المصدر أن "كل مفاوضات الحصول على التمويلات الخارجية للشركات النفطية أصبحت معلقــة لإشعــار آخـــر".

وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية في القطاع النفطي لا ترتبط بأسعار النفط، لاسيما أنها مشاريع مستقبلية لا ترتبط بالانخفاضات الآنية للأسعار.