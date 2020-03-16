السعودية: مرتاحون لسعر 30 دولارا لبرميل النفط

قال المدير المالي لشركة أرامكو السعودية خالد الدباغ، اليوم الاثنين، إن بمقدور الشركة الاستمرار في ظل سعر تعادل منخفض للنفط.

وجاءت تصريحات الدباغ، خلال مؤتمر عبر الهاتف عن النتائج المالية للشركة لعام 2019.

وجاء في كلامه: "نشعر بارتياح بالغ إزاء سعر 30 دولارا لبرميل النفط".

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وشدد على قدرة الشركة في تلبية تعهداتها بشأن التوزيعات وتوقعات المساهمين حتى في ظل سعر نفط منخفض.

ونوه الدباغ أنه حتى مع ارتفاع الإنتاج، فإن التكلفة للوحدة ستنخفض على نحو كبير.

وطمأن المدير المالي لأرامكو السعودية، بأن الشركة ستظل مستعدة للرد على أي أوضاع للسوق.

ويتوقع أن تؤثر زيادة إنتاج النفط على الأوضاع المالية في الأجل الطويل، قائلا: "لدينا التزام بتلبية الطلب المحلي على الوقود".

وذكر أن لدى أرامكو قدرة ضخمة على الاقتراض، لكنها لا تحتاج إلى دين إضافي.

وكانت الشركة قالت أمس الأحد إن نسبة الدين إلى حقوق المساهمين لديها بلغت -0.2% في نهاية 2019.