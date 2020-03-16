غولدمان ساكس يشكك في خطة أميركا لوقف هبوط برنت عن 30 دولاراً

أفاد بنك غولدمان ساكس أن تحرك الولايات المتحدة لملء احتياطيات النفط الوطنية قد لا تكون كافية لوقف هبوط الأسعار عن توقعات البنك لسعر برنت عند 30 دولارا للبرميل في الربعين الثاني والثالث في ظل حجم فائض الإمدادات العالمي الحالي.

وفي أول تحرك من هذا القبيل لرئيس أميركي منذ ما بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن بلاده سوف تستغل انخفاض أسعار النفط وتملأ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لمساعدة المنتجين الذين تأثروا بانخفاض الأسعار للنصف منذ يناير/كانون الثاني، وفق ما ورد في "رويترز".

وذكر البنك، في مذكرة بتاريخ 15 مارس/آذار، أن أعلى معدل للضخ في الاحتياطي الاستراتيجي بحوالي 500 ألف برميل يوميا أقل من الفائض العالمي الحالي البالغ 6 ملايين برميل يوميا.

وأضاف غولدمان أن إضافة 0.8% من طاقة المخزون العالمي "ضئيلة جدا ببساطة إذا صح رأينا بأن المنتجين منخفضي التكلفة شرعوا في عملية صائبة لاستعادة حصة السوق المفقودة".

من جهته، قال مسؤول بوزارة الطاقة إن لدى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي طاقة لتخزين ما يصل إلى 77 مليون برميل من النفط دون ذكر تفاصيل عن سرعة شراء النفط. علماً أن الاحتياطي الاستراتيجي يضم حاليا 635 مليون برميل.

وتابع البنك "هذه المشتريات ستساعد في تعويض التراجع في الصادرات الأميركية الذي سيحدث مع تصعيد أعضاء أوبك الكبار وروسيا المنافسة بين إمدادات الخام المُخفضة المنقولة بحراً".