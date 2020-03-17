مخاوف الركود تدفع أسعار النفط للتذبذب حول 30 دولارا

نجحت ضغود البيع وتزايد المعروض في السوق النفطية في دفع خام برنت للهبوط دون 30 دولارا رغم تحقيقه مكاسب مطلع تعاملات اليوم الثلاثاء.

واجتذبت الانخفاضات الحادة في الأسعار، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد وحرب الأسعار، لمقتنصي الصفقات المربحة. غير أن المخاوف من الركود مازالت تفرض ضغوطاً على السوق.

وتراجع خام برنت 0.09 سنتا أو 0.3% مسجلا 29.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:45بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع إلى 31.25 دولار.

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وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2%، مسجلا 29.9 دولار للبرميل، متراجعا عن مستوى أعلى سجله قبل ذلك بلغ 30.21 دولار.

وفي هذا السياق، قال كبير الخبراء الاستراتيجيين للأسواق في أكسي كورب ستيفن إينز "يتلقى السوق دعما من مقتنصي الصفقات الحاضرة وتغطية المراكز المدينة".



بدورها، قالت الولايات المتحدة إنها ستستغل انخفاض أسعار النفط لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وتعتزم دول وشركات أخرى اتخاذ إجراءات مماثلة لملء المخزونات.

وعادت إينز لتضيف: "لكن منشآت التخزين تلك تمتلئ بسرعة. وإذا امتلأت بالفعل، وقضت على هذا الطلب فستنهار أسعار النفط أكثر بلا شك وعندها ستضطر الأسواق العالمية لتعليق آمالها على حل الخلاف بين السعودية وروسيا قبل أن نصل لنقطة اللاعودة".

وقالت أرامكو السعودية إنها ستطبق على الأرجح خطط زيادة الإنتاج لشهر أبريل/نيسان خلال مايو/أيار، مؤكدةً أنها "مرتاحة للغاية" مع سعر 30 دولارا للبرميل.