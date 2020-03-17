خصم برنت عن مبادلات دبي يرتفع إلى 3.08 دولار للبرميل

أظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن خصم برنت عن مبادلات دبي زاد بمقدار 88 سنتا اليوم الثلاثاء إلى 3.08 دولار للبرميل وهو الأكبر على الإطلاق منذ 2004 على الأقل حين أصبحت البيانات متاحة.

ومبادلات بورصة العقود الآجلة لخام برنت-دبي هو فرق سعر يسمح لمتعاملي النفط بتقييم القوة النسبية لأسعار الخامات منخفضة الكبريت المرتبطة ببرنت والخامات مرتفعة الكبريت المرتبطة بخام دبي.

وفي 11 مارس، نزل برنت إلى خصم عن مبادلات دبي للمرة الأولى منذ مايو/أيار 2010 في ظل انهيار العقود الآجلة للنفط في العالم بفعل صدام بين السعودية وروسيا بشأن سياسة الإمدادات.