الطاقة السعودية: سنرفع صادرات النفط قريبا فوق 10 ملايين برميل

قال مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة إن المملكة العربية السعودية ستستخدم الغاز المنتج من معمل غاز الفاضلي لاحلال حوالي 250 ألف برميل في اليوم من الاستهلاك المحلي من الزيت.

وأضاف المصدر أن هذا الأمر سيمكّن المملكة من زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز 10 ملايين برميل في اليوم.

كان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، قال في بيان الأربعاء الماضي، أن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، بزيادة قدرها مليون برميل يوميا.

أسرع ما يمكن

وأضاف الناصر أن الشركة تبذل أقصى جهد لتنفيذ ذلك التوجيه بأسرع ما يمكن.

وانتهى اتفاق استمر ثلاث سنوات بين أوبك وروسيا بعد أن رفضت موسكو تأييد تعميق تخفيضات النفط للتأقلم مع تفشي فيروس كورونا لترد أوبك على ذلك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.

وضخت السعودية 9.7 مليون برميل يوميا في الشهرين الأخيرين.

12 مليون برميل

وتبلغ طاقة إنتاج النفط السعودية 12 مليون برميل يوميا مما يعطيها القدرة على زيادة الإنتاج سريعا.

كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال قبل أيام، إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة أوبك+ في الفترة من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.

وقال إنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق بعدما نُقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله في وقت سابق، إن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق.

وقال "في سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها".