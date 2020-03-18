مخزونات نفط أميركا ترتفع لـ 453 مليون برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مارس/آذار لتصل إلى 453.7 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لزيادة قدرها 3.3 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بواقع 563 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 118 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر على معدلات تشغيل المصافي على مدار الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 240.82 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.9 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 125.12 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره مليوني برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 841 ألف برميل يوميا إلى 2.16 مليون برميل يوميا.