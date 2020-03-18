واردات اليابان من النفط تتراجع 9% خلال فبراير

قالت وزارة المالية اليابانية، اليوم الأربعاء، إن واردات البلاد من النفط الخام التي تم التخليص الجمركي لها انخفضت 9.1% في فبراير/شباط بالمقارنة مع مستواها في نفس الشهر قبل عام.

وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت 2.69 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 6.642 مليون طن الشهر الماضي، بانخفاض 9.6% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وانخفضت واردات الفحم الحراري المخصص لتوليد الكهرباء 1.6% في فبراير/شباط إلى 9.143 مليون طن، بحسب ما أظهرته البيانات.