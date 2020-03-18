وزارة الطاقة توجه أرامكو باستمرار إنتاج 12.3 مليون برميل يوميا

وجهت وزارة الطاقة السعودية شركة أرامكو ، بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3 برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قال أمس الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية ستستخدم الغاز المنتج من معمل غاز الفاضلي لإحلال حوالي 250 ألف برميل في اليوم من الاستهلاك المحلي من الزيت.

وأضاف المصدر أن هذا الأمر سيمكّن المملكة من زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز 10 ملايين برميل في اليوم.

موضوع يهمك أعلن أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، في بيان الأربعاء، أن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة... أرامكو: سنزيد انتاجنا من النفط مليون برميل يومياً اقتصاد

وفي سياق متصل قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية الأربعاء الماضي، إن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، بزيادة قدرها مليون برميل يوميا.

قيود الإنتاج

وانتهى اتفاق استمر ثلاث سنوات بين أوبك وروسيا بعد أن رفضت موسكو تأييد تعميق تخفيضات النفط للتأقلم مع تفشي فيروس كورونا لترد أوبك على ذلك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.

وضخت السعودية 9.7 مليون برميل يوميا في الشهرين الأخيرين.

وتبلغ طاقة إنتاج النفط السعودية 12 مليون برميل يوميا مما يعطيها القدرة على زيادة الإنتاج سريعا.

هبوط حاد

وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت غرينتش، تراجع الخام الأميركي 9%، إلى ما دون 25 دولارا للبرميل، بعدما انخفض في وقت سابق إلى 25.83 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ مايو 2003.

ونزل خام برنت 37 سنتا ما يعادل 1.29%، إلى 28.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش. وكان قد هبط في وقت سابق إلى 28.05 دولار وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016.

وقال غولدمان ساكس في مذكرة "انهيار طلب النفط بسبب انتشار فيروس كورونا يبدو أكثر حدة"، وتوقع أن ينخفض سعر الخام إلى 20 دولارا للبرميل في الربع الثاني، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ بداية 2002.

كما توقع البنك انكماش الطلب بواقع ثمانية ملايين برميل يوميا بحلول نهاية مارس/آذار بسبب الوباء وأن يبلغ التراجع السنوي 1.1 مليون برميل يوميا في 2020 وهو ما وصفه بأكبر انخفاض مسجل.

وبدأ تأثر الطلب على النفط يظهر في إحصاءات رسمية حيث قال مكتب التجارة الياباني اليوم الأربعاء إن واردات الخام في ثالث أكبر اقتصاد في العالم تراجعت 9% في فبراير مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.