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الجزائر: علامات على تحسن الطلب على النفط في النصف الثاني 2020

المصدر: الجزائر – رويترز
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قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب اليوم الأربعاء إنه توجد علامات على أن الطلب على النفط سيتحسن في النصف الثاني من هذا العام.

وأضاف عرقاب في حديثه مع التلفزيون الجزائري: "توجد إشارات ايجابية أيضا من الصين إلى أنها تتغلب على فيروس كورونا وهو ما سيكون له تأثير ايجابي على الطلب في الصين".

وقال أيضا إن مجموعة أوبك+ تبقى إطار العمل الوحيد لمناقشة قضايا النفط "ونحن مازلنا ملتزمين بالعمل تحت مظلة أوبك+".

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