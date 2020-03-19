الجزائر: علامات على تحسن الطلب على النفط في النصف الثاني 2020

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب اليوم الأربعاء إنه توجد علامات على أن الطلب على النفط سيتحسن في النصف الثاني من هذا العام.



وأضاف عرقاب في حديثه مع التلفزيون الجزائري: "توجد إشارات ايجابية أيضا من الصين إلى أنها تتغلب على فيروس كورونا وهو ما سيكون له تأثير ايجابي على الطلب في الصين".



وقال أيضا إن مجموعة أوبك+ تبقى إطار العمل الوحيد لمناقشة قضايا النفط "ونحن مازلنا ملتزمين بالعمل تحت مظلة أوبك+".

