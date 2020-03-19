خام برنت يلتقط أنفاسه.. ومخاوف كورونا والمعروض مستمرة

ارتفعت أسعار النفط بنحو 10% اليوم الخميس بعد أن دفعتها موجة بيع استمرت 3 أيام إلى أدنى مستوياتها في قرابة 20 عاما، إذ تهاوى الطلب بسبب فيروس كورونا، وزادت الإمدادات بفعل حرب على الحصص السوقية بين روسيا والسعودية.

والتقط خام برنت القياسي، الذي فقد نصف قيمته في أقل من أسبوعين، الأنفاس بعض الشيء مع تقييم المستثمرين في مختلف الأسواق المالية تأثير حزم تحفيز ضخمة من بنوك مركزية.

موضوع يهمك قال وزير المالية السعودي وزير الاقتصاد المكلف محمد الجدعان، إنه نظراً للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي... السعودية تبدأ التعايش مع أسعار النفط الجديدة وتخفض الإنفاق اقتصاد

وبحلول الساعة 08:31 بتوقيت غرينتش، قفز برنت 2.29 دولار أو 9.2% إلى 27.16 دولار للبرميل، وذلك بعد هبوطه إلى 24.52 دولار أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوياته منذ 2003.

وصعد الخام الأميركي 3.20 دولار، بما يعادل 15.7%، إلى 23.52 دولار للبرميل بعد انخفاضه بنحو 25% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في 18 عاما.

لكن محللين يقولون إن المكاسب ستكون مؤقتة على الأرجح، إذ إن الطلب المتراجع بسبب تفشي فيروس كورونا امتزج بانهيار اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج بين أوبك ومنتجين آخرين هذا الشهر.

وتخطط السعودية، أكبر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لمواصلة الضخ بمستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يوميا لعدة أشهر.

وكان وزير المالية السعودي وزير الاقتصاد المكلف محمد الجدعان، قد أعلن يوم أمس، اتخاذ الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع.

وذلك نظراً للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي وباء كورونا والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في المملكة العربية السعودية.