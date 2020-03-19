ليبيا تخسر 3.36 مليار دولار في شهرين لتراجع إنتاج النفط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان نشر على موقعها الالكتروني في وقت متأخر يوم أمس الأربعاء إن انتاج النفط بلغ 91.221 ألف برميل في اليوم بحلول 17 مارس الجاري.



وأضافت المؤسسة أن هذا الانخفاض في الإنتاج تسبب في خسائر مالية تجاوزت 3.36 مليار دولار منذ 17 يناير كانون الثاني 2020، بعدما أغلقت جماعات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا موانئ وحقول نفط.

