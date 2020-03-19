هكذا تتراجع كلفة إنتاج الحديد في مصر بعد خفض أسعار الغاز

أعلنت شركة حديد عز، أن قيام الحكومة المصرية بخفض أسعار الغاز الطبيعي من نحو 5.5 إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، سوف يسهم في خفض تكاليف الإنتاج.

وأضافت الشركة في بيان تلقته البورصة المصرية اليوم الخميس، أن الغاز الطبيعي يعد أحد العناصر الرئيسية باستخدام الحديد المختزل كمادة خام، موضحة أن استهلاكها من الغاز يصل نحو 11 مليون وحدة حرارية لكل طن من المنتج النهائي.

وفي سياق متصل، أكدت شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة"، تأثيرها بموافقة الحكومة المصرية على إعادة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية إلى 4.5 مليون دولار لكل مليون وحدة حرارية وخفض أسعار الكهرباء بقيمة 10 قروش. وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، إن القرار من شأنه أن يخفض تكلفة الإنتاج بقيمة 30 جنيهاً للطن.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أنه تقرر خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء المصري وافق أيضاً على خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش. وأكد تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات قادمة.

جاء ذلك في إطار حزمة من الإجراءات والمحفزات التي أعلنتها الحكومة المصرية قبل أيام، لدعم مواجهة الاقتصاد المصري للتحديات والمخاطر التي خلفها انتشار فيروس "كورونا" المستجد على الاقتصاد والتي تسببت في خسائر عنيفة بكافة القطاعات الاستثمارية والاقتصادية.