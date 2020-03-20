أميركا ستشتري 30 مليون برميل لمخزون "نفط الطوارئ"

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها ستشتري ما يصل إلى 30 مليون برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي بنهاية يونيو/حزيران، كخطوة أولى نحو إنفاذ توجيه الرئيس دونالد ترمب بملء مخزون الطوارئ لمساعدة منتجي الخام المحليين.

وتبلغ الطاقة المتاحة للاحتياطي، المقام في تجاويف أرضية طبيعية على سواحل تكساس ولويزيانا، 77 مليون برميل.

وقالت وزارة الطاقة إن الشراء الأول البالغ 30 مليون برميل سيكون لنفط من الخام منخفض وعالي الكبريت، وسيتركز على الشراء من منتجين صغار ومتوسطين.

وأوضح محللون لدى كليرفيو إنرجي بارتنرز، في مذكرة للعملاء، أن الوزارة "يبدو أنها تمهد عدة مسارات لإعمال توجيه الرئيس ترمب بملء احتياطي البترول الاستراتيجي. نرى إجراء اليوم خطوة ضرورية نحو ملء احتياطي البترول، لكنه ليس كافيا في حد ذاته".

من جهته، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين على قناة فوكس بيزنس، إنه سيحث ترمب على الاستفادة من انخفاض أسعار النفط ومطالبة الكونغرس بما بين 10 مليارات و20 مليار دولار لملء احتياطيات البترول الاستراتيجية على المدى الطويل.

وأفاد منوتشين "يجب علينا ملء الاحتياطي على مدار السنوات العشر المقبلة".

وستشتري الوزارة ما يصل إلى 11.3 مليون برميل من الخام منخفض الكبريت، وما يصل إلى 18.7 مليون برميل من الخام عالي الكبريت. وقالت إن تاريخ التسليم بين أول مايو/أيار و30 يونيو/حزيران، على أن يستمر تقديم العروض حتى 26 مارس/آذار.

وقالت وزارة الطاقة إن الاحتياطي يمكنه استقبال 685 ألف برميل يوميا من الخام.