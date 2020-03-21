النفط الأميركي يفقد نصف قيمته بأسبوعين.. وبرنت يهوي 40%

هوى الخام الأميركي 10.7% الجمعة وسجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ حرب الخليج في 1991 مع تجفيف وباء فيروس كورونا الطلب العالمي، وضغوط الأسعار غير المسبوقة التي تتعرض لها أسواق النفط.

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وشهد الأسبوع مبيعات كثيفة على مدى 4 أيام مع ثني الجائحة المتنامية الناس عن قيادة السيارات وحجز الرحلات الجوية. وقال متوقعون كبار مثل عملاق تجارة النفط فيتول وشركة أبحاث الطاقة آي.اتش.اس ماركت إن الطلب على الخام قد يهبط بما يصل إلى 10%. كانت أسعار النفط ارتفعت بقوة الخميس بعد بيع لأيام، لكن موجة الصعود لم تدم.

وتكبدت أسعار الخام الأميركي خسارة أسبوعية بلغت 29% هي الأشد لها منذ اندلاع حرب الخليج بين الولايات المتحدة والعراق في 1991. ونزل خام برنت 20%. وتراجع كلا خامي القياس لأربعة أسابيع متتالية.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال مانجمنت في نيويورك، "مع استمرار تباطؤ الاقتصاد حتى يكاد يتوقف، من الواضح أن تحطم الطلب سيتنامى. ومهما تكن الجهود المبذولة لخفض الإنتاج في الولايات المتحدة والإنفاق الرأسمالي، فإنها لا تكفي حاليا."

وتراجعت اليوم العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 5.2% ليتحدد سعر التسوية عند 26.98 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخام الأميركي تسليم أبريل نيسان 2.69 دولار أو 10.7% لتغلق على 22.53 دولار للبرميل.

وأغلق عقد الخام الأميركي الأنشط تسليم مايو 3.28 دولار أو 12.7% على 22.63 دولار.

فقد الخام الأميركي نصف قيمته في الأسبوعين الأخيرين، وهبط برنت حوالي 40% مع تقلص الطلب بسبب الجائحة بالتزامن مع انهيار تخفيضات الإنتاج المنسقة بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.