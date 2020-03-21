روسنفت: الأسواق في أزمة وعلى روسيا التواصل مع أوبك

أكد إيغور سيتشن، رئيس شركة روسنفت، أكبر شركات النفط الروسية، في أول تصريح منذ بداية أزمة النفط، أن السوق في أزمة، وأن على روسيا أن تواصل اتصالاتها مع أوبك.

وذكر أن أوبك بلس فقدت نفوذها وأن عوامل أخرى تؤثر على أسواق النفط، في حين أكد أن الشركة مستعدة لانخفاض كبير في أسعار النفط، بحسب قوله.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن سيتشن وصفه تداعيات فيروس كورونا بأنها "مشكلة خطيرة" تؤثر على توازن سوق النفط، لكننا لا نريد أن نبالغ في رد الفعل أيضا.

وكانت أسعار الخام الأميركي أغلقت، الجمعة، على انخفاضات حادة تجاوزت 10.7%، حيث سجلت الأسعار أكبر تراجعاتها الأسبوعية منذ حرب الخليج في العام 1991.

وبذلك تكون أسعار النفط قد هبطت لرابع أسبوع على التوالي نتيجة تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق بين مجموعة أوبك+ إضافة إلى تداعيات تأثير فيروس كورونا على الطلب العالمي.