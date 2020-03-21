سوق النفط في أزمة.. وحديث عن صفقة عالمية

قال رايان سيتون المسؤول التنظيمي بقطاع النفط في تكساس في تغريدة الجمعة إنه تحدث مع محمد باركندو الأمين العام لمنظمة أوبك عن صفقة عالمية "تكفل الاستقرار الاقتصادي بينما نتعافى من كوفيد-19" بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

يعمل سيتون مفوضا في لجنة سكك حديد تكساس، وهي الهيئة المنظمة لصناعة النفط والغاز في الولاية. وأرسلت شركات نفط في تكساس خلال الفترة الأخيرة إلى اللجنة تسألها بخصوص ترشيد الإنتاج في مواجهة انهيار أسعار الخام.

وقال سيتون في تغريدته إن باركندو "دعاني لحضور اجتماع أوبك القادم في يونيو".

من جهتها ذكرت وكالة الإعلام الروسية، إن إيغور سيتشن، رئيس روسنفت أكبر شركة نفط في روسيا يقول إنه ينبغي أن تواصل روسيا وأوبك الاتصالات، موضحاً أن أوبك+ فقدت نفوذها وعوامل أخرى تؤثر في الأسواق.

وأضاف المسؤول النفطي الروسي، أن روسنفت مستعدة لانخفاض كبير في أسعار النفط، واصفاً تداعيات فيروس كورونا بأنها "مشكلة خطيرة" تؤثر على توازن سوق النفط لكننا لا نريد أن نبالغ في رد الفعل أيضا، بما أن "سوق النفط في أزمة".

أغلقت أسعار الخام الأميركي على انخفاضات حادة تجاوزت 10.7% حيث سجلت الأسعار أكبر تراجعاتها الأسبوعية منذ حرب الخليج في العام 1991.

وبذلك تكون أسعار النفط قد هبطت لرابع أسبوع على التوالي نتيجة تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق بين مجموعة أوبك+ إضافة إلى تداعيات تأثير فيروس كورونا على الطلب العالمي.