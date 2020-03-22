تراجع طلب النفط مليار برميل خلال 6 أشهر.. هل هذا ممكن؟

توقعت شيرين دمج، محللة ومسؤولة عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Rystad Energy أن تعود أسعار النفط في أواخر العام 2021 للتحسن.

وقالت دمج في مقابلة مع "العربية" إن تراجع الطلب المتوقع سيصل إلى مليار برميل، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وذلك عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى عوامل عدة تسبب حالة التراجع الشديد في أسعار النفط، موضحة أن زيادة الإنتاج لم تشمل الدول المنتجة الرئيسية بل تعدتها إلى دول أخرى.

وقالت إن دولا من خارج أوبك رفعت إنتاجها، مع زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي، وزيادة من البرازيل والنرويج.

وتوقعت أن يبلغ إنتاج دول منظمة أوبك 52.4 مليون برميل.

وأشارت إلى الزيادة في إنتاج السعودية متوقعة أنها تعكس إضافة 1.7 مليون برميل.