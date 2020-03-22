قطاع النفط في تكساس يناشد ترمب بإعادة استقرار سوق النفط

حث ريال ستون مفوض هيئة سكك الحديد في ولاية تكساس والتي تنظم قطاع النفط والغاز في الولاية الرئيس الأميركي، ترمب على التدخل لعقد صفقة تعيد الاستقرار إلى السوق النفطية وذلك بهدف حماية صناعة النفط الأميركية من الانهيار على حد تعبيره.

وكان سيتون قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمنظمة اوبك باركيندو الجمعة واستعرضا حالة العرض والطلب حاليا في السوق النفطية. وتلقى سيتون دعوة من باركيندو لحضور الاجتماع الوزاري لأوبك المزمع عقده في يونيو المقبل.

تجدر الاشارة إلى أن الرئيس الأميركي ترمب قد صرح بأنه سيتدخل في مسألة حرب الاسعار التفطية "في الوقت المناسب" على حد وصفه.