مؤسسة البترول الكويتية تمدد تعطيل أعمالها إلى 9 أبريل

قالت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأحد، إنها قررت تمديد تعطيل أعمالها حتى يوم 9 أبريل/نيسان المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وذكرت المؤسسة، على حسابها بموقع تويتر، أن قرار التمديد جاء "بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر يوم السبت 21 مارس 2020، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2020 بشأن تمديد تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا".

بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر يوم السبت ٢١ مارس ٢٠٢٠، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تمديد تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازياً، تعلن مؤسسة البترول الكويتية عن تمديد تعطيل أعمالها حتى يوم الخميس ٩أبريل pic.twitter.com/HkzFcrf6ZQ — KPC | مؤسسة البترول الكويتية (@kpcofficialkw) March 22, 2020

وفي وقت سابق هذا الشهر، قررت الكويت تعطيل الدوام الرسمي حتى نهاية الشهر الحالي، في سياق التدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك أعلن وزیر الصحة الكویتي، الشیخ الدكتور باسل الصباح، الیوم الأحد، شفاء 3 حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد... الكويت: شفاء 3 حالات.. وفرض حظر تجول لمواجهة كورونا الخليج العربي

إلى ذلك، أعلن وزیر الصحة الكویتي، الشیخ الدكتور باسل الصباح، الیوم الأحد، شفاء 3 حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد "كوفید-19"، ھم مواطن ومواطنة كویتیان والثالثة مقیمة إسبانیة، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 30 حالة.

يأتي ذلك بعدما أعلن نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة الكویتي، أنس الصالح، أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي السبت فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتباراً من یوم الأحد وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحاً یومیاً حتى إشعار آخر.

تمديد تعليق العمل

جاء ذلك في كلمة ألقاھا الصالح خلال مؤتمر صحافي عقد مساء السبت بحضور وزیر الخارجیة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزیر التجارة والصناعة خالد الروضان وذلك في إطار مواجهة تداعيات فیروس كورونا المستجد.

كما أوضح أن القرار جاء بسبب بعض مظاھر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازیة لمواجھة انتشار عدوى كورونا.

إلى ذلك قال الصالح إن مجلس الوزراء قرر تمدید تعلیق العمل في كافة المؤسسات التي كان من المقرر انتھاؤھا في الـ26 من مارس الحالي لمدة أسبوعین إضافیین.



مخزون آمن من الأغذية

من جانبه، أكد وزیر التجارة والصناعة، خالد الروضان، أن المخزون الاستراتیجي من الأغذیة آمن ووفیر، داعیاً الجمیع إلى عدم تكدیس المواد الغذائیة "لاسیما أن ھناك تنسیقا مع الموردین ولدینا كافة الاستعدادات ولا داعي للھلع".

وأضاف: "نراھن على وعي المواطن وإن لم تلتزم القلة القلیلة سنضع سقفاً".