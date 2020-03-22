نفط الكويت تستعد لمواصلة العمل في منشآتها

قالت شركة نفط الكويت على تويتر اليوم الأحد، إنها اتخذت تدابير من أجل مواصلة العمل في مواقع الإنتاج والمنشآت الأخرى رغم تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت الشركة، تعطيل العمل احترازيا أسبوعين ابتداء من 12 مارس وحتى الخميس 26 مارس على أن يستأنف العمل الأحد 29 مارس 2020، وذلك في إطار القرار الصادر من الدولة بتعطيل الدوام الرسمي في البلاد حتى نهاية الشهر ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

وكلفت الشركة رؤساء فرق العمل (الدوائر) والعاملين المعنيين لتسيير الأعمال التي تقتضي الضرورة باستمرارها ويكلف هؤلاء بالعمل أثناء العطلة، وفقا لما نقلته جريدة الرأي عن بيان للشركة.