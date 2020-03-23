خام برنت يهوي 5%.. وأسعار النفط تواجه "صدمة مزدوجة"

واصلت أسعار خام برنت التراجع ، اليوم الاثنين، مع اتخاذ الحكومات المزيد من الإجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا عالميا مما يقلص توقعات الطلب على النفط وينذر بانكماش اقتصادي عالمي.



وبحلول الساعة 09:28 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة نحو 5.5% إلى 25.48 دولار للبرميل.



بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 1.1% إلى 22.36 دولار للبرميل، لكنها انخفضت نقطتين مئويتين أكثر مقارنة بخام برنت هذا العام.

موضوع يهمك أكد الكرملين أنه لا توجد حرب أسعار بين روسيا والسعودية في السوق النفطية، واصفا العلاقة مع المملكة بـ"الجيدة".وفي رد على... الكرملين: علاقتنا بالسعودية جيدة ولا توجد حرب أسعار طاقة

وتنخفض أسعار النفط منذ 4 أسابيع على التوالي، وتراجعت نحو 60% منذ بدء العام. وتضررت أيضا أسعار كل شيء من الفحم إلى النحاس.



واضطرت السوق لمواجهة صدمة مزدوجة، من تراجع الطلب بسبب وباء كورونا وحرب غير متوقعة على أسعار النفط اندلعت هذا الشهر بين روسيا والسعودية المنتجتين للخام.



وكان رئيس الأبحاث في فيتول جيوفاني سيريو، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، قد حذر أنه من المتوقع تراجع الطلب بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا أي نحو 10% من الاستهلاك العالمي اليومي للخام.