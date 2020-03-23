خفض تقديرات S&P لأسعار النفط بـ 10 دولارات للبرميل

خفضت وكالة التصنيف S&P GLOBAL RATINGS المالية افتراضاتها لمتوسط أسعار النفط في العام الحالي بعشرة دولارات للبرميل.

ووفق التقديرات الجديدة، سيبلغ معدل سعر خام برنت 30 دولارا للبرميل، مقارنة مع 40 دولارا في التوقعات السابقة.

وسيبلغ معدل سعر الخام الأميركي خمسة وعشرين دولارا، مقارنة بخمسة وثلاثين دولارا في التوقعات السابقة.

وأبقت الوكالة افتراضاتها لأسعار الخامين على حالها، في العام المقبل، عند 50 دولارا لخام برنت، و45 دولارا لخام غرب تكساس.

وفي السنوات 2022 وما بعدها عند 55 دولارا لخام برنت، و50 دولارا لخام غرب تكساس.

تأتي أهمية هذه الافتراضات لأسعار النفط من S&P لأن وكالة التصنيف الأكبر في العالم تستند إليها في تصنيف الشركات المنتجة للنفط.

وقالت S&P إن استمرار الافتراضات الجديدة سيؤدي لخفضٍ بدرجات عدة لتصنيف الشركات ذات الدرجة ما دون الاستثمارية، وهو حال العديد من شركات النفط الصخري.