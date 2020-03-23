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شركة صينية تفوز بعقد بـ204 ملايين دولار في حقل مجنون العراقي

المصدر: بكين – رويترز
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فازت الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية "CPECC"، بعقد هندسي بقيمة 203.5 مليون دولار لمعالجة الغاز عالي الكبريت في حقل مجنون النفطي في العراق.

ويهدف المشروع، المقرر اكتماله في غضون 29 شهرا، إلى بناء منشأة لمعالجة الغاز العالي الكبريت بطاقة يومية 4.39 مليون متر مكعب، وفقا لبيان صادر عن مؤسسة البترول الوطنية الصينية وهي الشركة الأم للشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية اليوم الاثنين.

وينتج حقل مجنون العراقي، الذي تشغله شركة نفط البصرة التي تديرها الحكومة، حاليا نحو 240 ألف برميل يوميا، ويعتزم تعزيز الإنتاج إلى 450 ألف برميل يوميا في 2021.

كلمات دالّة

#نفط البصرة, #مؤسسة البترول الوطنية الصينية, #نفط العراق, #حقل مجنون

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