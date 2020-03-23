6 شركات تتنافس  للاستثمار في خطوط أنابيب تابعة لأدنوك

قال مصدران مطلعان إن بلاك روك انسحبت من التنافس على الاستثمار في أصول خطوط أنابيب غاز تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية"أدنوك".

وقالا إن ذلك سيجعل شركة البنية التحتية الإيطالية سنام وجلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز من بين ستة منافسين متبقين على الأقل.

واشترت بلاك روك، مع شركة كيه.كيه.آر آند كو للاستثمار المباشر، العام الماضي حصة 40% في أدنوك لأنابيب النفط بقيمة 4 مليارات دولار.

وقال المصدران إنها كانت تتطلع أيضا إلى صفقة تشمل البنية التحتية لأنابيب الغاز لأدنوك، لكنها الآن قررت عدم المنافسة على الأصول.