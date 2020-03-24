أسعار النفط تقفز أكثر من 5%.. وبرنت فوق 28 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5%، اليوم الثلاثاء، على أمل أن تتوصل الولايات المتحدة قريبا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار مما قد يخفف الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، وهو ما يدعم بدوره الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 1.24 دولار للبرميل ما يعادل 4.62% إلى 28.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.20 دولار ما يوازي 5.1% إلى 24.56 دولار.

وقال إدوارد مويا المحلل بشركة السمسرة أواندا "النفط يرتفع، ويرجع ذلك بصفة أساسية لضعف الدولار نتيجة إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي. سيظل مستوى تذبذب خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا وينبغي ألا يتفاجأ المتعاملون إذا تبددت موجة الصعود في نهاية المطاف".

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجموعة برامج استثنائية لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء قيود على التجارة التي يقول علماء إنها لازمة لإبطاء تفشي فيروس كورنا.

وفيما استمر تعثر حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليوني دولار في مجلس الشيوخ الأميركي أمس بسبب خلاف بين المشرعين حول بنودها، أبدى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ثقته في التوصل لاتفاق قريبا.

ودفعت حزمة التحفيز المتوقعة الدولار للهبوط. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات 0.5% اليوم.