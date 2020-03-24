كيف ستؤثر أزمة كورونا على تصنيفات الدول المصدرة للنفط؟

أفاد تقرير حديث لوكالة Moody's أن تأثر التصنيف الائتماني في الدول المصدرة للنفط والغاز سيختلف من دولة لأخرى، في ظل تراجع الأسعار وتفشي فيروس كورونا.

وأوضحت موديز أن الدول الأكثر عرضة لانخفاض أسعار النفط في 2020 و2021 هي تلك الأكثر اعتماداً على النفط والغاز كمصادر للإيرادات المالية.

وأشارت الوكالة إلى أن تراجع الطلب على النفط جاء جراء كورونا والخلاف الذي شهدته "أوبك بلاس"، ما سبب صدمة للأسعار ولكنها صدمة مؤقتة، مضيفة أن التراجع الحالي في أسعار النفط لا يعكس تغيرات جذرية في السوق، وأن الأساسيات تدعم التوقعات بأن الأسعار ستتراوح بين 50 دولارا و70 دولارا للبرميل في الأمد المتوسط.