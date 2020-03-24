هذه الدولة مهمة لإبرام صفقة عالمية تنقذ النفط

أكد العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، جعفر الطائي، أن هدف السعودية، في أسواق النفط يوصف بأنه "استراتيجي وعالمي" لكونها تسعى إلى ضمان "آلية توازن دولية" تضمن استقراراً مستداماً.

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وقال الطائي إن الحديث عن أفكار تحالف أميركي سعودي، ستكون مهمة في هذه المرحلة، خاصة أن أسعار النفط تشهد ارتفاعا في إنتاج الدول التي كانت مشاركة في تحالف أوبك+ والذي انهار بسبب انسحاب روسيا منه.

وجدد التأكيد على نجاح السعودية في قيادة أوبك، وفي بلورة اتفاق استقرار، لكن عدم الالتزام به ومن ثم انهياره تسبب في حالة التراجع الشديد في السوق.

وأكد الطائي أهمية دور الولايات المتحدة، بالتضافر مع الدور السعودي، لحشد جهود وآلية دولية لاستعادة استقرار الأسعار، في ظل الظروف الحالية.

وأضاف أن أمام العالم أزمة كبيرة أكبر مما استوعبها كافة المحللين والمستشارين في قطاعات النفط.

وقال "لم نر مثيلا لحجم الأزمة الراهنة في أسواق النفط، المتثمل بتحديات في العرض والطلب، وتفشي كورونا، ما يحتم سياسة مسؤولية لغرض موازنة الأسعار بآلية مشتركة دولية".

واعتبر أن "غياب سياسة استراتيجية دولية تهدد بهبوط الأسعار إلى العشرات".

وكانت أسعار نفط برنت خسرت 40% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وهوت من مستويات 55 دولاراً إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، وجاءت معظم الخسائر بعد انسحاب روسيا المباغت من الآلية الدولية المسماة "أوبك+" وهي الاتفاق النفطي العالمي الذي كان يحمي استقرار الأسواق.