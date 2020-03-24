وزير الطاقة الأميركي: إقامة تحالف نفطي مع السعودية قيد البحث

أبلغ وزير الطاقة الأميركي تلفزيون بلومبرغ أن إقامة تحالف نفطي بين الولايات المتحدة والسعودية، أكبر منتج في أوبك، هو أحد "الأفكار العديدة العديدة" التي يتداولها صناع السياسات الأميركيين لكن من غير المؤكد أن يتحول إلى مقترح رسمي.

وقال الوزير دان برويليت "لا أعرف ما الذي سَيُقدم بصورة رسمية... في إطار عملية السياسات العامة." وقال إن قرارا لم يتخذ بشأن "أي شيء من ذلك القبيل" بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

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وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف في الأسبوعين الأخيرين مع انهيار اتفاق أوبك+ في الوقت الذي تعصف فيه جائحة فيروس كورونا بالطلب.

والخام الأميركي متداول بنحو 22 دولارا للبرميل الاثنين، بعد أن هوى 29% الأسبوع الماضي في أشد تراجعاته منذ اندلاع حرب الخليج بين الولايات المتحدة والعراق في 1991.

وقال مصدر مطلع على النقاشات الجارية داخل وزارة الطاقة لرويترز يوم الاثنين إن أولئك المسؤولين منخرطون عن كثب في محادثات بين الوزارة والبيت الأبيض بخصوص سبل إشاعة الاستقرار في أسواق الطاقة.

ترسل إدارة ترمب قريبا ممثل طاقة خاصا إلى السعودية من وزارة الطاقة الأميركية حيث سيقضي أشهرا على الأقل هناك لتطوير المحادثات بين البلدين. وباعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، قادت السعودية لفترة طويلة جهود أوبك لتحقيق استقرار أسعار الخام.

وأبلغ برويليت تلفزيون بلومبرغ أن إدارة ترمب ستشرع عند نقطة ما في جهد دبلوماسي بخصوص أسواق النفط. وقال إنه سيعمل على ذلك المسار بالتعاون مع وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولين آخرين.