أسعار النفط تتجاهل التحفيز الأميركي.. وبرنت يخسر 3.3%

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ طغى تعثر الطلب على الوقود بسبب انتشار فيروس كورونا على حزمة أميركية هائلة للتحفيز الاقتصادي من المنتظر إقرارها قريبا.

ونزل خام برنت 88 سنتا أو ما يعادل 3.3% إلى 26.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:57 بتوقيت غرينتش بعد أن زاد في وقت سابق إلى 28.29 دولار.

وانخفض الخام الأميركي 30 سنتا أو ما يعادل 1.17%، إلى 23.73 دولار بعد أن زاد إلى 25.24 دولار للبرميل.

وتوصل مشرعون أميركيون ومسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للتحفيز بقيمة تريليوني دولار من المتوقع أن يتم إقراره من الكونغرس في وقت لاحق اليوم.

لكن الطلب على المنتجات النفطية، خاصة وقود الطائرات، ينخفض في أنحاء العالم إذ تعلن المزيد من الحكومات عن عمليات عزل على مستوى الدولة لكبح انتشار فيروس كورونا، مما يحد من مكاسب أسعار النفط.

وعدل آي.إن.جي بالخفض اليوم توقعه لسعر خام برنت للربع الثاني من العام إلى 20 دولارا للبرميل من 33 دولارا بسبب صدمة الطلب الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والارتفاع المتوقع في الإمدادات من السعودية وروسيا في أبريل/نيسان.

ونزلت أسعار النفط ما يزيد عن 45%، منذ بداية الشهر الجاري بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج ودعم الأسعار بعد نهاية مارس/آذار.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أمس أن مخزونات النفط نزلت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس/آذار إلى 451.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاعها 2.8 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت أيضا الأسبوع الماضي.