أكبر شركة لتجارة النفط:الطلب سيفقد 5 ملايين برميل سنويا

توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول العالمية لتجارة النفط راسل هاردي، أن يفقد الطلب على النفط ما يتراوح بين 15 و20 مليون برميل يومياً على مدى الأسابيع القليلة القادمة.



وقال، لتلفزيون بلومبيرغ، إن الرقم يعادل انخفاضا سنويا في الطلب بنحو 5 ملايين برميل يوميا تقريبا.



وأضاف هاردي أن شركات التكرير قلصت حتى الآن نحو 7 ملايين برميل يوميا، لكن هناك المزيد من التخفيضات وشيكة مع امتلاء المخزونات.



وبالنسبة لأسعار النفط، توقع هاردي أن "تتراجع أكثر... إذ إن توقف الطلب يضرب الأسواق الآن".

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ طغى تعثر الطلب على الوقود بسبب انتشار فيروس كورونا على حزمة أميركية هائلة للتحفيز الاقتصادي من المنتظر إقرارها قريبا.

ونزل خام برنت 88 سنتا أو ما يعادل 3.3% إلى 26.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:57 بتوقيت غرينتش بعد أن زاد في وقت سابق إلى 28.29 دولار.

موضوع يهمك اتفق البيت الأبيض ومجلس الشيوخ على خطة تحفيزية للاقتصاد بـ 2 تريليون دولار.وبينما لم يتم الإعلان عن تفاصيل خطة التحفيز،... أميركا.. اتفاق مع "الشيوخ" على تحفيز بـ2 تريليون دولار اقتصاد

وانخفض الخام الأميركي 30 سنتا أو ما يعادل 1.17%، إلى 23.73 دولار بعد أن زاد إلى 25.24 دولار للبرميل.

وتوصل مشرعون أميركيون ومسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للتحفيز بقيمة تريليوني دولار من المتوقع أن يتم إقراره من الكونغرس في وقت لاحق اليوم.

لكن الطلب على المنتجات النفطية، خاصة وقود الطائرات، ينخفض في أنحاء العالم إذ تعلن المزيد من الحكومات عن عمليات عزل على مستوى الدولة لكبح انتشار فيروس كورونا، مما يحد من مكاسب أسعار النفط.