أكبر هبوط للطلب الأميركي الأسبوعي على البنزين منذ سبتمبر 2019

قالت إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة، إن الطلب الأميركي الأسبوعي على البنزين انخفض بمقدار 859 ألف برميل يوميا إلى 8.8 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو أكبر هبوط منذ سبتمبر 2019.

وانخفض مجمل الطلب الأسبوعي الأميركي على الطاقة 2.1 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 19.4 مليون برميل يوميا، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 20 مارس/آذار لتصل إلى 455.4 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 2.8 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 858 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وقالت إن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد 18 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 239.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز لانخفاض قدره 657 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 679 ألف برميل على مدار الأسبوع إلى 124.4 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره 1.9 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام صعد الأسبوع الماضي بمقدار 106 آلاف برميل يوميا.