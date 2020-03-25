بومبيو: اتفاق مع السعودية على استقرار أسواق الطاقة

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة عبر تويتر، إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شأن فيروس كورونا.

وأضاف بومبيو أنه اتفق مع ولي العهد السعودي على أن جميع الدول تحتاج إلى العمل معا لاحتواء الوباء، واستقرار أسواق الطاقة.

ووفقا لبيان من الخارجية الأميركية، قال بومبيو في المكالمة الهاتفية، إن الرياض بصفتها "رئيسة مجموعة العشرين" هذا العام "ودولة نفطية رائدة، لديها فرصة حقيقية لتظهر على مستوى التحديات".

يشار إلى أن السعودية تعقد غداً قمة عبر الإنترنت لقادة مجموعة العشرين بشأن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي كورونا المستجد.