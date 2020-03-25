تفاؤل حيال التحفيز الأميركي يصعد بالنفط للجلسة الثالثة

واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء، لترتفع جنبا إلى جنب مع صعود أوسع نطاقا للأسواق المالية.

إذ من المتوقع أن تقر الولايات المتحدة حزمة مساعدة ضخمة للتخفيف من التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا.



وصعد الخام الأميركي إلى المستوى المرتفع البالغ 25.24 دولار للبرميل في وقت مبكر من الجلسة، وبلغ 24.86 دولار للبرميل، بارتفاع 85 سنتا أو ما يعادل 3.5% بحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش.



وصعد خام برنت 65 سنتا أو ما يعادل 2.4% إلى 27.80 دولار للبرميل، بعد أن زاد في وقت سابق إلى 28.29 دولار.

موضوع يهمك اتفق البيت الأبيض ومجلس الشيوخ على خطة تحفيزية للاقتصاد بـ 2 تريليون دولار.وبينما لم يتم الإعلان عن تفاصيل خطة التحفيز،... أميركا.. اتفاق مع "الشيوخ" على تحفيز بـ2 تريليون دولار اقتصاد

وتوصل مشرعون أميركيون ومسؤولون في إدارة ترمب إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للتحفيز بقيمة تريليوني دولار، من المتوقع أن يتم إقراره من الكونغرس في وقت لاحق اليوم.



لكن الطلب على المنتجات النفطية، خاصة وقود الطائرات، ينخفض في أنحاء العالم.. إذ تعلن المزيد من الحكومات عن عمليات عزل على مستوى الدولة لكبح انتشار فيروس كورونا، مما يحد من مكاسب أسعار النفط.

توقعات بـ20 دولارا للبرميل؟

وعدل آي.إن.جي بالخفض، اليوم، توقعه لسعر خام برنت للربع الثاني من العام إلى 20 دولارا للبرميل من 33 دولارا بسبب صدمة الطلب الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والارتفاع المتوقع في الإمدادات من السعودية وروسيا في أبريل نيسان.



وفي هذا السياق، قال محللو البنك في مذكرة "يواصل الطلب التدهور، إذ تفرض المزيد من الدول عمليات إغلاق وقيودا أكثر صرامة على السفر".

أسعار النفط هوت 45% منذ بداية الشهر

ونزلت أسعار النفط 45% منذ بداية الشهر الجاري، بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج ودعم الأسعار بعد نهاية مارس آذار.

مخزونات النفط تراجعت 1.2 مليون برميل

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أمس أن مخزونات النفط نزلت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في20 مارس آذار إلى 451.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاعها 2.8 مليون برميل.



وقال معهد البترول إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت أيضا الأسبوع الماضي.