توقع تراجع طلب النفط 4.9 مليون برميل يومياً

قالت ريستاد إنرجي، أكبر شركة نرويجية مستقلة لاستشارات الطاقة، اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط سيتراجع بما يصل إلى 4.9 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 4.9% في 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت الشركة توقعت الأسبوع الماضي تراجع الطلب 2.8 مليون برميل يوميا في 2020.

وقالت ريستاد، إن من المتوقع تراجع الطلب على النفط لشهر ابريل/نيسان بمقدار 16 مليون برميل يوميا، مقارنة به قبل عام.

وتوقعت ريستاد تراجعا في الطلب على وقود الطائرات بنسبة 20% على أساس سنوي، أو 1.4 مليون برميل يوميا، في حين من المتوقع انخفاض حركة النقل الجوي 8%.

وقالت إن الطلب على وقود السيارات سينزل 5.6% أو 2.8 مليون برميل يوميا.