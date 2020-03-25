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توقع تراجع طلب النفط 4.9 مليون برميل يومياً

المصدر: لندن - رويترز
حقل الوفرة النفطي
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قالت ريستاد إنرجي، أكبر شركة نرويجية مستقلة لاستشارات الطاقة، اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط سيتراجع بما يصل إلى 4.9 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 4.9% في 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت الشركة توقعت الأسبوع الماضي تراجع الطلب 2.8 مليون برميل يوميا في 2020.

وقالت ريستاد، إن من المتوقع تراجع الطلب على النفط لشهر ابريل/نيسان بمقدار 16 مليون برميل يوميا، مقارنة به قبل عام.

وتوقعت ريستاد تراجعا في الطلب على وقود الطائرات بنسبة 20% على أساس سنوي، أو 1.4 مليون برميل يوميا، في حين من المتوقع انخفاض حركة النقل الجوي 8%.

وقالت إن الطلب على وقود السيارات سينزل 5.6% أو 2.8 مليون برميل يوميا.

كلمات دالّة

#الطائرات, #وقود, #النفط

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